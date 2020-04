Vondst blijkt buit van woningoverval Drachten

Drachten - Een jongen die vrijdagmiddag in een water in Drachten aan het zwemmen was, heeft bij toeval een geldkistje met persoonlijke papieren gevonden. Bij nader onderzoek bleek dat het geldkistje was weggenomen bij de laffe overval op een 93-jarige vrouw in haar woning in Drachten.