Politie schiet agressieve man in zijn been,

Omstreeks 19.30 uur kwam er een melding van huiselijk geweld in een woning in Zevenaar. De politieagenten die bij de woning kwamen troffen een zeer agressieve man aan. Op een gegeven moment dreigde hij met een wapen. Ondanks dat de man met pepperspray werd bespoten staakte hij zijn dreiging niet. Een politieman schoot hem daarop in zijn been. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is aangehouden. De rijksrecherche onderzoekt het geweld daar door de politieman is gebruikt.