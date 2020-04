Doorrijden na aanrijding: scooterbestuurder gezocht!

Woensdagavond rond 20.00 uur werd op de Klamptweid in Andijk een handhaver van de gemeente aangereden. De handhaver had een stopteken gegeven en de scooterbestuurder gaf hier geen gevolg aan, en reed de handhaver aan. De handhaver raakte hierbij gewond en de scooterbestuurder ging er na de aanrijding vandoor.

Signalement

Van de scooterbestuurder is het volgende signalement bekend:

- opvallende integraalhelm, in de vorm van een doodskop

- opvallende scooter, gelijkend op een Yamaha Aerox

- de scooter heeft een chromen kappenset.

Direct na de melding van de aanrijding is er een Burgernetactie gedaan en is de politie op zoek gegaan naar de scooterbestuurder. Deze werd helaas niet meer aangetroffen.

De politie roept de scooterbestuurder op om zich te melden.

Getuigenoproep

De helm van de scooterbestuurder is een opvallende helm in de vorm van een doodskop. Deze helm zal zeker herkenbaar zijn.Heeft u informatie over dit incident en hier nog niet met de politie over gesproken? Belt u dan a.u.b. met de politie via tel.nr. 0900-8844.

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2020068508