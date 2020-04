Onderzoek na schietincident

Zaterdagmiddag werd om 16.50 uur bij de meldkamer van politie gemeld dat er op een man was geschoten in de Amelandstraat. Twee mannen zouden ruzie hebben met elkaar en een van hen had hierbij geschoten op de ander.

Toen de politie ter plaatse kwam, troffen zij een aantal mensen aan die de politie vertelde dat zowel de schutter als de man op wie zou zijn geschoten, waren weggevlucht.

De politie is op zoek gegaan naar zowel het slachtoffer als de schutter. De politie vond het slachtoffer (een 33-jarige Alkmaarder) in de Lotharingenstraat. Hij bleek lichte verwondingen te hebben: deze verwondingen waren niet ontstaan door een vuurwapen. Nader onderzoek wees uit dat er op de Alkmaarder was geschoten. De politie heeft een uitgebreide zoektocht gedaan naar de schutter, maar hij werd niet meer aangetroffen.

De politie is op zoek naar de verdachte en doet een oproep aan hem om zich te melden.

Getuigenoproep

De politie heeft zaterdag na het incident met meerdere mensen gesproken die informatie hebben gegeven over het conflict in de Amelandstraat. Bent u ook getuige geweest, maar heeft u nog niet met de politie gesproken? Belt u dan a.u.b. met de recherche in Alkmaar via telefoonnummer 0900-8844.

Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2020071333 bij.

