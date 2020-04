Twee verdachten aangehouden na carjacking

Op de Eerste Oosterparkstraat hebben twee personen onder bedreiging van een vuurwapen een 24-jarige man van zijn auto beroofd. Beide verdachten zijn na een korte achtervolging door de politie aangehouden. Er is een vuurwapen in beslaggenomen. De recherche heeft in samenwerking met Forensische Opsporing in de omgeving een uitgebreid onderzoek gedaan. De aangehouden verdachten zijn overgebracht naar een cellencomplex.