Getuigen gezocht schietincident in Delft

Bewoners hoorden op zaterdagavond rond 23:45 uur knallen in de straat en zagen dat de voorruit van een busje was vernield. Vervolgens reed er een ander busje weg. Agenten in de omgeving zochten naar betrokkenen en hielden later een verdachte aan. Dit is een 23-jarige man uit Delft. De recherche onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen.

Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van het schietincident of met mensen die op een andere wijze over informatie beschikken, bijvoorbeeld (video)beelden. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900 8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000.