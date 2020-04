Getuigen van luchtbuks schoten gezocht

Agenten die rond 22:00 uur in de straat aankwamen troffen beschadigde voertuigen aan en zagen dat ook lantaarnpalen beschadigd waren. Op straat werden loden kogels gevonden, waaruit bleek dat er met een luchtbuks werd geschoten. Tijdens het onderzoek in de buurt werden de agenten zelf ook beschoten, waardoor voor hen een onveilige situatie ontstond. Na onderzoek in meerdere woningen is er nog geen verdachte aangehouden.

De recherche roept daarom getuigen op om zich te melden. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u (video)beelden die de recherche kan helpen in het onderzoek? Neem dan contact op via 0900 8844. Als u liever anoniem blijft, bel dan 0800 7000 voor Meld Misdaad Anoniem.

Geweld tegen politieagenten

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak. Wij treden hier altijd tegen op. Bij agressie of geweld tegen politie ambtenaren staat de politie pal achter haar medewerkers. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd.