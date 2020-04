Auto botst tegen voorgevels woningen

De auto was zwaar beschadigd. De autogordel zat vastgeklikt zodat deze achter de rug gedragen kan worden. Vermoedelijk heeft de bestuurder dus geen autogordel gedragen. Tussen de beide voorstoelen stond een tank met twee liter lachgas. Bij de versnellingspook lag een kapotte zwarte ballon. Een blaasproef wees uit dat de bestuurder niet onder invloed was van alcohol. Vermoedelijk heeft de bestuurder door te hoge snelheid de bocht niet kunnen maken waarna hij tegen de voorgevels van de woningen is gebotst. Hij wordt dan ook verdacht van gevaarlijk rijgedrag. Zijn rijbewijs is ingevorderd.