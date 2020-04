Auto crasht en vliegt in brand tijdens achtervolging, agenten redden inzittenden

De agenten sprongen uit hun auto om de inzittenden te bevrijden. De passagier werd via het achterportier uit het brandende voertuig getrokken. De bestuurder werd via het bestuurdersportier bevrijd. De bestuurder, een 34-jarige Waalwijker en de bijrijder een 34-jarige Tilburger waren bebloed. Zij zijn naar het ziekenhuis. De bestuurder wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag. Ook is bloed afgenomen om vast te stellen of hij onder invloed heeft gereden. De bestuurder mocht na behandeling het ziekenhuis verlaten. De bijrijder is opgenomen vanwege verwondingen aan de ruggenwervels. Het politieteam Verkeer doet onderzoek naar de toedracht.