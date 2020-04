Dronken Tilburger mishandelt BOA busbedrijf

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Hij vertelde dat hij werkzaam is als BOA, op de afdeling Service en Veiligheid van de busmaatschappij. Hij had een herkenbaar blauw/geel uniform aan. Hij kreeg van zijn meldkamer te horen dat bij de bushalte aan de Heuvelring een dronken man stond die bekend is bij hen vanwege het lastig vallen van klanten en het veroorzaken van wanordelijkheden. Hij ging ter plaatse en zag de bedoelde man staan. Kort daarna stopte lijnbus 7. De dronken man maakte aanstalten om in te stappen dit werd echter door de chauffeur en de BOA belet. Nadat een vrouw wel in mocht stappen, schreeuwde hij dat hij er ook in wilde. Hierna schopte hij de aangever tegen en sloeg hem twee keer met gebalde vuist in het gezicht. Ook viel de bril van het slachtoffer op de grond. De BOA heeft de man samen met omstanders onder controle gehouden totdat politieagenten ter plaatse de verdachte overnamen.