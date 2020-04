Spugen en bedreigen

Agenten zagen zondag 12 april rond 02u30 op de Bloemenlaan een fietser die zonder verlichting reed. Hij werd daarop aangesproken met het verzoek om de verlichting aan te zetten of verder te gaan lopen. De fietser gedroeg zich opstandig en weigerde mee te werken aan het vaststellen van zijn identiteit. Hij verzette zich tegen zijn aanhouding en spuugde daarbij een agent in het gezicht en uitte bedreigingen. De agenten sloegen hem in de boeien en sloten hem in voor nader onderzoek.

Geweld tegen politie

De politie tolereert geen verbaal geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Met het openbaar ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Klik hier voor meer informatie over de veilige publieke taak.