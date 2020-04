Twee inbrekers na zoekactie aangehouden

Hierop heeft de politie in de wijk een uitgebreide zoekactie gehouden. Een getuige tipte de agenten dat hij twee mannen in de achtertuin van een woning aan de Millingenstraat had gezien. Vervolgens werden beide verdachten aangehouden. In de achtertuin werden een kettingzaag en een bladblazer aangetroffen afkomstig van de inbraak. De kruiwagen met tuingereedschap werd ook herkend door de eigenaar van het restaurant. Hij heeft aangifte gedaan.