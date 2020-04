Politie onderzoekt misdrijf waarbij vrouw om het leven is gebracht

De Forensische Opsporing doet momenteel onderzoek in en rond de woning omdat ze daar is aangetroffen. Daarnaast gaan politiemedewerkers in gesprek met mensen uit haar omgeving. Als er mensen zijn die op of na 7 april 2020 nog in contact zijn geweest met de bewoners van de woning in Beneden-Leeuwen, dan hoort de politie dit graag. Deze informatie kan relevant kan zijn voor het onderzoek. Zij kunnen contact opnemen via 0900-8844. Anoniem een tip doorgeven is mogelijk via MeldMisdaadAnoniem, 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

(2020156668)