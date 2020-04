Getuigen gezocht van mishandeling Schoolstraat Hilversum

De politie onderzoekt de zaak. De recherche in Hilversum wil weten wie de bestuurder is van de bestelbus. Deze man wordt verdacht van mishandeling. Ook wil de recherche graag spreken met alle getuigen die hebben gezien wat er die woensdagmiddag 1 april precies is gebeurd. Ook mensen die de zwarte bestelbus op of rond het tijdstip van de mishandeling hebben zien rijden in het centrum van Hilversum en die iets is opgevallen van de rijstijl van de bestuurder wordt verzocht de politie te bellen. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844.



Het slachtoffer wil verder graag laten weten dat hij de mensen die hem ter plekke hulp hebben geboden, dankbaar is. Onder meer boden mensen hem een zakdoek aan vanwege zijn bloedende hoofdwond. Bent u een van de personen die de man hulp heeft geboden en heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem ook in dat geval contact met ons op via 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in.