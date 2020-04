Poging overval snackbar Hilversum: politie zoekt getuigen

De recherche zoekt getuigen van de poging overval. Heb jij iets gezien of gehoord? Of is je iets anders opgevallen in de buurt van de Kleine Drift rond 22:00 uur op zondag 12 april? Bel dan 0900-8844 of meld anoniem via 0800-7000. Je kan ook gebruik maken van het onderstaande tipformulier.