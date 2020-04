Getuigen gezocht beroving op skatepark Haarlem

Een 29-jarige vriend van het slachtoffer ging daarna met de verdachten in gesprek. Hij is door hen geslagen en heeft zich onder doktersbehandeling moeten stellen. Tijdens de mishandeling is een van de verdachten mogelijk ook gewond geraakt. De drie verdachten zijn weggerend in de richting van de Garenkokerskade. De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit dit formulier onder vermelding van 2020068721.