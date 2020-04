Getuigen gezocht bespuwing in Bovenkarspel

Een 28-jarige vrouw is bespuugd terwijl zij met haar bakfiets reed in de richting van Enkhuizen. In de bakfiets zat een kind van de vrouw. Uit tegengestelde richting kwam een scooter met twee opzittenden. De bestuurder bespuugde deze vrouw op haar jurk en bovenarm. Ze kreeg hierdoor een onaangenaam gevoel. Thuisgekomen is ze direct gaan douchen. Ze doet aangifte van het voorval. De mannen op de scooter droegen geen helm. De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2020072904.