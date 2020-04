Getuigen gezocht tweetal plofkraken in Amsterdam Oost en West

Rechercheurs van het district Oost en West hebben beide zaken in behandeling en zijn op zoek naar getuigen die informatie hebben over deze twee incidenten. Ook zijn we op zoek naar mensen die wellicht dashcam of andere videobeelden hebben van voor, tijdens of na de plofkraken of misschien zelfs een mogelijke vluchtroute. Heeft u informatie, dan kunt u bellen met 0900-8844. Als u anoniem wilt blijven, kunt u 0800-7000 bellen. Via onderstaande link kunt u uw informatie digitaal met ons delen.