3D-aangifteloket nu ook in Goes

Slachtoffers van een misdrijf kunnen via 0900-8844 een afspraak maken om aangifte via de telefoon of via het 3D aangifteloket te doen. In het 3D-aangifteloket doet de aangever via een beeldscherm in persoon aangifte bij een politiemedewerker die op een andere locatie zit. Deze medewerker opent op afstand de deur, zet het scherm aan en maakt de aangifte op. Met een camera kan ook een legitimatiebewijs worden gescand. De aangifte wordt later thuis gestuurd. Het loket is tussen 08.00 en 22.00 uur beschikbaar. Andere manieren om aangifte te doen zijn via internet, persoonlijk aan het politiebureau of thuis.