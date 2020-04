Drie bedrijfsinbraken in Sluis, hebt u relevante bewakingsbeelden?

De ondernemers hebben de inbraken bij de politie gemeld, die deze onderzoekt. De politie is op zoek naar specifieke bewakingsbeelden, om meer over de inbrekers en de inbraken te weten te komen. Heb u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06-12207006. Belt u liever anoniem: 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen.