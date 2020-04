Meerdere indringers halen woning overhoop

De bewoners verbleven die nacht in de naastgelegen schuur van de woning. Rond 02.00 uur hoorden zij geluiden rondom de woning. Toen zij poolshoogte namen, zagen zij meerdere personen in de tuin en in hun woning lopen. Hierop werd de politie gebeld. Een van de bewoners besloot met een hoop kabaal naar buiten te lopen, zodat de indringers mogelijk zouden vluchten. Dit gebeurde, maar de woning bleek al overhoop te zijn gehaald. De politie zocht nog naar de daders, maar trof ze niet meer aan. De bewoner deed aangifte. Op dit moment is het nog onbekend of er iets buit is gemaakt.