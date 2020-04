Man aangehouden na afsteken zwaar vuurwerk

De agenten hoorden de knal toen ze rond 17.10 uur over de Bermweg reden. De man gooide tijdens zijn vluchtpoging nog vuurwerk weg. Deze is in beslag genomen. De 36-jarige man uit Oost-Souburg is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Vanwege medische klachten heeft een GGD-arts hem onderzocht. Hij mocht het cellencomplex rond 22.10 uur verlaten en wordt op een later moment verhoord. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.