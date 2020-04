Getuigen van beschieten woning gezocht

Heb jij informatie die met de beschieting van deze woning te maken kan hebben? Heb je in de nacht van 12 op 13 april iets verdachts gehoord of gezien of misschien wel in de dagen of weken ervoor? Woon je in de directe omgeving van de woning die beschoten is, en heb je bewakingscamera’s waarvan je de beelden nog niet met ons hebt gedeeld? Doe dat dan alsnog. Tips en beelden kunnen online via onderstaand tipformulier rechtstreeks met ons gedeeld worden. Bel je liever? Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem melden kan ook. Bel dan 0800-7000.