Man in Zwaag door misdrijf om het leven gekomen

De politie startte na de vondst een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op. Het onderzoek is in volle gang, forensisch experts buigen zich over sporen en getuigen worden verhoord.

Getuigen gezocht

Mocht u iets verdachts hebben gezien in de omgeving van het Ridderspoor in Zwaag die bewuste zondag, meld dit dan bij de politie via 0900-8844 (lokaal tarief). Anoniem melding doen kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Mocht u beelden hebben van passanten kunt u ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2020072564.

Ook mensen die het slachtoffer hebben gekend en die de politie nog niet heeft gesproken worden opgeroepen zich te melden.