Brandstichting van auto in Team West

Brandstichting | Den Haag

Op 1 januari rond 08:45 uur werd er op de Van Veendijk te Den Haag een personenauto in de brand gestoken. Uit onderzoek bleek dat de auto door twee personen in de brand werd gestoken. Door deze brandstichting vatten meerdere personenauto's vlam. In de uitzending van Team West worden er camerabeelden van deze brandstichting getoond. Op deze beelden zijn twee verdachten te zien die vanuit de Van Essendijk naar het voertuig lopen. Verder is te zien op de beelden dat een van de mannen op de uitkijk staat. Kort na de brandstichting vluchten de mannen weg.

Man neergeschoten Zonneoord | Den Haag

Op zondag 5 april rond 17:30 uur parkeerde een man zijn auto op het Zonneoord in Den Haag. Plotseling stapte een tot nu toe onbekende man van een motor en begon op hem te schieten. Het slachtoffer raakte hierbij gewond. De schutter vertrok daarna met een andere man op de motor. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. Rond 17:50 uur werden op de Arckelweg in Poeldijk in het water een tas en twee motorjassen aangetroffen. Onderzocht wordt of deze spullen verband houden met dit incident. De beide verdachten waren in het zwart gekleed, droegen een gesloten helm en hebben een getinte huidskleur. De schutter/bijrijder (circa 20 jaar oud) is wat kleiner (1.70 meter) dan de bestuurder van de motor (1.90 meter). De bestuurder is circa 25 jaar oud. In de uitzending doen wij een getuigenoproep.

Babbeltruc | Scheveningen

Door middel van een babbeltruc hebben twee onbekende vrouwen zich op dinsdagmiddag 11 februari rond 15:15 uur toegang verschaft tot een appartement aan het Palaceplein in Scheveningen.

De 79-jarige bewoonster laat de twee binnen omdat zij zogenaamd ouderen bezochten en wat wilden eten. Een van de vrouwen moest even naar het toilet en zeer waarschijnlijk is in die tijd de tas van het slachtoffer leeggehaald. Haar portemonnee, rijbewijs, pasjes en geld waren weg. Later bleek ook nog de mobiele telefoon van het slachtoffer te zijn weggenomen. De twee dames zijn ook nog bij een andere bewoonster geweest maar die vertrouwde het niet en heeft de twee dames weggestuurd. In de uitzending van Opsporing Verzocht worden camerabeelden getoond van de twee dames.

