Bekeuringen voor overtreding noodverordening

In de Willem Kloosstraat kon de auto rond 02.00 uur aan de kant worden gezet. Uit de auto kwamen vier jongemannen. Twee zetten het meteen op een lopen. Een van de jongens kon in de De Genestetstraat achterhaald worden na een korte achtervolging te voet. De vierde meldde zichzelf een ogenblik later bij de auto.

Bij de jongens werd verder niets aangetroffen dat strafbaar was. Hun uitleg waarom ze wegrenden was dat ze bang waren om een bekeuring te krijgen voor samenscholing. Die kregen ze ook. Eén van de jongens, een 17-jarige Terneuzenaar, kreeg ook nog een bekeuring omdat hij zich niet kon legitimeren.

De jongeman die als laatste bij het groepje vervoegde, een 17-jarige jongen uit Den Helder, beledigde de agenten. Hij is aangehouden en na verhoor weer in vrijheid gesteld. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt wegens het beledigen van de politieagent. Ook hij kon zich niet legitimeren. Zijn ouders zijn in kennis gesteld van de aanhouding.