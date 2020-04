Hennepdrogerij in woning

Via een anonieme melding werd de politiemeldkamer geïnformeerd dat er mogelijk een hennepkwekerij in de woning aanwezig was. Agenten namen poolshoogte en troffen niemand in de woning. Wel zagen zij in de woning diverse droognetten staan. In totaal lag er ruim 18 kilo hennep te drogen. Ook vond de politie nog bijna tien kilo hasj in het huis.

Alle aanwezige drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd. In de woning was niemand aanwezig en dus is er ook geen verdachte aangehouden. De bewoners van het huis worden op een later moment door de politie gehoord.