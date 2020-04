Vermoedelijke drugsdealer aangehouden

Agenten zagen in de Breestraat een jongeman staan die zich een beetje eigenaardig gedroeg. Hij was druk heen en weer aan het lopen en constant aan het kijken op zijn telefoon. Ineens stapte hij in een geparkeerde auto. De agenten vonden het er verdacht uitzien en besloten de auto te controleren. Ze zagen dat de bestuurder een zakje uit zijn raam gooide toen de agenten naar de auto toe liepen.

Dat zakje bleek later gripzakjes met hard- en softdrugs te bevatten. De bestuurder van de auto, een 21-jarige man uit Bergen op Zoom, is aangehouden. De bijrijder, afkomstig uit België, is overgedragen aan de Belgische politie. Hij kreeg een boete van 250 euro voor het zich niet functioneel verplaatsen.

De 21-jarige man uit Bergen op Zoom is overgebracht naar een politiecellencomplex. In totaal werd bij hem 19.7 gram hennep, 2.7 gram cocaine en een geldbedrag van enkele honderden euro’s in beslag genomen. De man is in verzekering gesteld en zal later vandaag gehoord worden door rechercheurs.