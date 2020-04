Drugs aangetroffen in woning

De politie had informatie over het mogelijke dealen door de vrouw uit Helmond. Daarom werd dinsdagmiddag 14 april rond 14.00 uur een inval gedaan in haar woning. Daar troffen de agenten 10 tot 15 liter GHB en handelshoevelheden heroïne, XTC, MDMA, ketamine en amfetamine aan. Deze zijn in beslag genomen en zullen na verder onderzoek worden vernietigd. Ook werd een geldbedrag van enkele duizenden euro’s in beslag genomen.

De vrouw is aangehouden en voor verder onderzoek meegenomen naar het politiebureau. In de woning werd ook een man aangehouden. Dit betrof vermoedelijk één van de klanten. Hij is na verhoor weer heengezonden.