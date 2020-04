Politie onderzoekt zendmastbranden

Driebergen - In de afgelopen twee weken stonden meerdere zendmasten in Nederland in brand. De branden zijn vermoedelijk aangestoken en kunnen er voor zorgen dat 112 minder goed bereikbaar is. De eenheden waarin de branden plaatsvonden en de Dienst Landelijke Recherche doen gezamenlijk onderzoek.