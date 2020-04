Drie aanhoudingen na ingrijpen handhavers op Oldegaarde

Handhavers grepen zondag 12 april in, toen zij een groep van zo’n twintig mensen bij elkaar zagen staan rondom zeven auto’s bij een voetbalvereniging in Charlois. Dit is in strijd met de noodverordening die is uitgevaardigd vanwege de corona-uitbraak. De groep verplaatste zich los van elkaar richting Zuiderpark.

Een achterblijver, de 32-jarige verdachte, hoestte in de directe nabijheid van een handhaver en ging er vervolgens vandoor. Hij kon bij de Oldegaarde worden aangehouden. Hier bemoeiden omstanders zich mee, zowel verbaal als fysiek. De 40-jarige man uit Vlaardingen beledigde de handhavers en dreigde te gaan slaan, waarna hij werd aangehouden. Een derde man, de 38-jarige Rotterdammer, haalde daadwerkelijk uit. Hij werd vandaag aangehouden.

De 32-jarige verdachte zit nog vast en mag zich morgen via het supersnelrecht verantwoorden voor poging zware mishandeling. De andere twee verdachten zitten nog vast in afwachting van verhoor en verdere afhandeling danwel voorgeleiding.