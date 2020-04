Dronken bestuurder ramt politieauto

In verband met een incident werd het verkeer ter plaatse omgeleid. Hierbij stond een politieauto dwars over de afrit om deze af te sluiten. Agenten stonden naast het voertuig en regelden het verkeer.

Dit werd kennelijk niet of te laat opgemerkt door de automobilist, die met hoge snelheid tegen de politieauto reed. Hierbij raakte de auto zwaar beschadigd. Agenten konden op tijd wegspringen en zagen dat de automobilist doorreed.

Korte tijd later werd het betreffende voertuig en de chauffeur aangetroffen bij een tankstation in de buurt. Hier was de 41-jarige Poolse bestuurder zijn band aan het verwisselen. De man werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Een blaastest wees uit dat de man meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.