Rijdende drugsmarkt van de weg gehaald

Tijdens het onderzoek aan de chassisnummers zagen de agenten ook een gripzakje met hasj liggen. Daarop is de hele auto doorzocht en troffen de agenten onder een stoel en in de kofferbak verschillende soorten drugs aan. Onder andere 1800 ponypacks, dat zijn vetvrije papiertjes met een gebruikershoeveelheid cocaïne. Verder nog honderden pillen en poeders, waaronder vermoedelijk MDMA, crystal meth, heroïne, GHB en Viagra. De Schiedammer werd direct aangehouden en alle drugs en de auto werden in beslag genomen. De politie stelt een nader onderzoek in naar de herkomst van de drugs en de ware identiteit van de auto.