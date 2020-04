Politie onderzoekt de doodsoorzaak van een pasgeboren baby

De politie kreeg zondag 12 april omstreeks 00.45 uur vanuit het ziekenhuis in Enschede een melding over het aantreffen van een 30-jarige vrouw en haar pasgeboren overleden baby. De doodsoorzaak van het kindje was onduidelijk. De politie stelde daarop meteen een onderzoek in en een formeerde een rechercheteam. Omdat de baby mogelijk thuis is overleden werd de woning van de moeder en haar partner aan de Jan Vermeerstraat in Haaksbergen afgezet en doorzocht op forensische sporen.

Heeft u informatie die kan bijdragen aan het oplossen van dit misdrijf? Gebruik het digitaal tipformulier om ons te informeren of bel met 0900 8844. Wilt u anoniem een tip doorgeven? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.

2020160369