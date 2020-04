Politie onderzoekt overlijden in Bunschoten-Spakenburg

De overleden man bewoonde het huis aan de Hoekstraat. Omdat onduidelijk is onder welke omstandigheden de man precies is gestorven, doet de politie onderzoek. Vannacht is daarom al een team van rechercheurs naar de woning gekomen om sporenonderzoek uit te voeren. Ook vandaag gaat het onderzoek verder. Rechercheurs zullen onder meer een buurtonderzoek uitvoeren.



Getuigen

De recherche is op zoek naar getuigen die mogelijk meer kunnen vertellen over wat er vannacht is gebeurd. Heeft u iets gezien wat mogelijk te maken kan hebben met deze zaak? Neem dan contact op met het opsporingsteam via 0900-8844. Anoniem bellen kan via Meld Misdaad Anoniem, bel 0800-7000. Getuigen kunnen ook onderstaand tipformulier invullen.