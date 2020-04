Identiteit lichaam Mooie Nel bekend – getuigen gezocht

Het gaat om de 31-jarige Gregori Lindomar Maduro (ook wel Greg of Lindomar genoemd), oorspronkelijk afkomstig van Aruba. Hij was al een aantal jaar in Nederland en verbleef voornamelijk in Haarlem, maar ook op andere plekken in het land. Hij is om het leven gekomen door een misdrijf en daarom onderzoekt de politie deze zaak. De recherche is bezig met het in kaart brengen van de laatste periode van zijn leven.





Getuigenoproep

Voor het onderzoek is de recherche op zoek naar getuigen. Heeft u Gregori Lindomar Maduro gesproken of gezien sinds 1 maart jongstleden? Of heeft u meer informatie over deze zaak? Neem dan aub contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook kunt u uw tips insturen via het onderstaand tipformulier.



2020067582