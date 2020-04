Drie verdachten aangehouden bij gewelddadige straatroof Amsterdam-Oost

Rond 16.30 uur loopt een 14-jarige jongen in de richting van het Eikenplein in Amsterdam-Oost waar hij met iemand heeft afgesproken. Als hij op de plaats van de afspraak is, vallen een aantal jongens hem van achteren aan op de Derde Oosterparkstraat. De jongens slaan en schoppen hem en beroven hem van zijn smartphone. Ze gaan er te voet vandoor. Een oplettende omstander belt direct 112 en na een zoekslag in de buurt houdt de politie drie jongens aan. De verdachten komen uit Amsterdam en zijn 12, 14 en 15 jaar oud. De verdachten zitten op dit moment nog vast voor verhoor.