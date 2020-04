Vuurwerk door brievenbus gegooid, getuigen gezocht

Rond 01.00 uur schrokken de bewoners van de woning aan de Verwoldestraat wakker toen er vuurwerk door de brievenbus werd gegooid. Door de explosie raakte de voordeur van de woning beschadigd en een auto in de Verwoldestraat. De recherche heeft de zaak in onderzoek.



Getuigen gezocht

Heeft u tussen 01.00 uur en 01.30 uur iets gezien in de omgeving van de Verwoldestraat? Beschikt u over camerabeelden? Of heeft u op een andere manier informatie over wie hiervoor gezocht moeten worden? Neem dan contact op met de recherche via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.