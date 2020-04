Verdachte steelt gereedschap vanaf werkplaats

Een van de bouwvakkers zag rond 09.15 uur een man op de werkplaats lopen met een zaag en een laser. De man droeg een werkbroek en had spullen in zijn auto gelegd waarna hij terug liep naar de werkcontainer. Daar werd hij aangesproken door de bouwvakker. Deze vertrouwde de man niet en waarschuwde de uitvoerder waarna de politie werd gebeld. Om te voorkomen dat de man zou wegrijden met zijn auto, werd deze klemgezet door een shovel achter de auto te plaatsen. Hierna is de man er lopend vandoor gegaan de wijk in, achtervolgd door enkele bouwvakkers. In zijn vlucht liet de man een bandenzaag en de laser vallen. De andere stukken gereedschap werden in de auto aangetroffen.



Na een zoekactie door agenten in de omgeving werd de man gezien op de Troelstrakade waar hij werd aangehouden. Het gaat om een 64-jarige man uit Utrecht.