Drugs in auto verstopt; verdachten aangehouden

Rond 19.10 uur controleerde de politie of de auto verzekerd was. Omdat de agenten een sterke hennepgeur roken, besloten zij de auto ook te controleren op de aanwezigheid van drugs. Na enige tijd ontdekten zij achter de middenconsole van het voertuig een aparte ruimte waarin meerdere pony packs harddrugs verstopt waren. De twee Zoetermeerders (22 en 19 jaar oud) zijn vervolgens aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. Zij zitten op dit moment vast. De verdovende middelen en de auto zijn in beslag genomen.