Vier verdachten drugshandel aangehouden

De politie ontving informatie dat er in de woning aan de Rhijnvis Feithstrraat gehandeld zou worden in verdovende middelen. Om die reden betraden agenten rond 19.30 uur de woning en troffen zij daar een grote hoeveelheid hennep aan. Na doorzoeking van de woning vond de politie verschillende soorten verdovende middelen en nam deze in beslag. De vier aanwezige personen zijn aangehouden op verdenking van handel in drugs. Het gaat om een man van 48 jaar uit Voorburg en drie mannen van 19 uit Zoetermeer, Voorburg en Delft. Zij zitten op dit moment vast en worden gehoord. De recherche heeft de zaak in onderzoek.



Drugsoverlast

Bewoners kunnen veel last hebben van drugsgebruik en dealen in drugs. De handel vindt plaats in het illegale circuit en hierbij wordt geweld vaak niet geschuwd. Van dat geweld kunnen ook onschuldige omstanders de dupe worden. Heeft u vermoedens van drugshandel? Meld dit dan via 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u de informatie ook via Stichting M 0800 – 7000 doorgegeven.