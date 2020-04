Twee inbraken achter elkaar

De eerste melding viel op maandagavond 13 april rond 22u30. Iemand gooide met een baksteen de winkelruit in en stal twee flessen drank. De tweede melding viel dinsdagavond 14 april rond 22u00. Ook toen gooide iemand een baksteen door de ruit en stal vijf flessen drank en twee kistjes met kleine flessen drank.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen die iets over het incident kunnen vertellen. Zij kunnen bellen via 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. We vragen voor een snelle informatieverwerking om het volgende dossiernummer te vermelden: 2020-093846.