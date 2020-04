Twee mannen met vuurwapen aangehouden

Rond 15.30 uur zou een 24-jarige man een vuurwapen hebben getoond aan zijn moeder in hun woning. De zoon heeft de woning daarna verlaten. Dankzij de verklaring van de moeder is later die avond rond 19.00 uur een auto aangetroffen waar de zoon zich in zou kunnen bevinden.

Agenten treffen het voertuig met daarin de Tilburger aan op de Oude Rielsebaan. Zij besluiten gebruik te maken van de uitpraatprocedure. De 24-jarige Tilburger en een 23-jarige bestuurder zijn middels deze procedure naar de agenten toe gepraat en aangehouden. De 23-jarige Tilburger gaf aan een vuurwapen bij zich te hebben, deze is in beslaggenomen.