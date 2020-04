Getuigen gezocht van brandstichting

In de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 april ontstond er tussen 02.00 – 02.30 uur brand bij een paardenvrachtwagen aan de Brandvenstraat. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de brand is aangestoken. De politie roept getuigen van het incident op om zich te melden. Mogelijk zijn er mensen met camerabeelden in de omgeving van de Brandvenstraat. Wanneer daar iets verdachts op te zien is horen wij het graag.



Informatie kan doorgegeven worden via het algemene telefoonnummer van de politie: 0900 8844.

2020054619