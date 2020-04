Verdachte aangehouden voor twee overvallen

De politie kreeg woensdagochtend een melding van een overval op een supermarkt aan de Apollolaan in Heerlen. Korte tijd later werd een tweede melding gemaakt van een overval. Deze keer op een supermarkt aan de Spoorsingel. Hierbij raakte een medewerker van de supermarkt lichtgewond.

De verdachte vluchtte met de trein en kon enige tijd later worden aangehouden op het station in Sittard. Gezien het signalement is de verdachte mogelijk verantwoordelijk voor beide overvallen. Hij is ingesloten voor verhoor.