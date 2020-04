Brand in C2000-zendmast: politie zoekt getuigen

De mast in Spijkenisse staat afgeschermd in een open veld, op een afgelegen plek. Alle informatie van getuigen is welkom. Heeft u iets of iemand gezien rond middernacht, van 14 op 15 april, in de buurt of bij de zendmast aan de Baljuwlaan/Hoornbaan? Of heeft u informatie wie er mogelijk achter deze brandstichting kan zitten? Bel dan met 0900-8844, of meld uw tip anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.