Getuigen gezocht van Gemertse woninginbraak

Volgens de verklaring van de bewoners werden zij woensdagnacht in hun slaapkamer geconfronteerd met twee onbekende mannen. Nadat de bewoonster een harde gil slaakte gaan de beide mannen er te voet vandoor. Het lijkt er voor nu op dat de daders niets hebben weggenomen.



Getuigen gezocht

We zoeken getuigen die ons meer kunnen vertellen over deze woninginbraak.

Heb jij de daders gezien? Of woon je in de buurt en heb je bewakingscamera’s? En staan daar beelden op van de daders? Deel die beelden dan met ons als dat nog niet is gebeurd. Bel ons via 0900 8844. Anoniem informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Of gebruik onderstaand tipformulier.