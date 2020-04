Politie betrekt pand in Utrecht

De politie wil de huisvesting toekomstbestendiger maken. Zowel functioneel, kwalitatief als financieel. Dit betekent dat de politie huidige oude en dure huurpanden wil afstoten. Met aflopende huurcontracten van enkele panden in zicht (WAAAR?) is de aankoop van VDL50 een logische stap.



Samenwerken

In VDL50 worden diverse grote gebruikersgroepen binnen de politie gehuisvest. Daarnaast biedt het pand flexibele werkplekken en faciliteiten aan politiemedewerkers die centraal in het land willen samenwerken, vergaderen of elkaar willen ontmoeten. Hiermee organiseert de politie betere samenwerkings- en ontmoetingsfaciliteiten in eigen beheer.



Duurzaamheid en innovatie

Duurzaamheid en innovatie zijn twee belangrijke punten die zijn meegenomen bij de keuze voor VDL50. Met de aankoop van dit pand kunnen we innovatieve en nieuwe ontwikkelingen in het vak goed faciliteren. Bovendien heeft het gebouw energielabel A en kan het energieneutraal worden gemaakt.