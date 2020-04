Politie onderzoekt ernstige mishandeling

De mishandeling vond woensdagavond 15 april plaats, tussen 22.15 en 22.30 uur. Rond die tijd werd aangeklopt bij de woning van het slachtoffer. Toen hij opendeed werd hij aangevallen en ontstond er een vechtpartij bij de voordeur. Nadat het slachtoffer meerdere klappen op zijn hoofd had gehad, vluchtten de drie daders in de richting van de Wielewaalhof en daarna de Lijsterhof. De daders maakten gebruik van gezichtsbedekking.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie is direct een onderzoek gestart. Er is met enkele buurtbewoners gesproken en er wordt een sporenonderzoek gedaan. Een zoekactie naar de daders heeft tot nu toe geen aanhoudingen opgeleverd. Wij zijn op zoek naar getuigen, die misschien eerder op de avond iets is opgevallen in de buurt. Ook zoeken we contact met mensen in deze buurt die bewakingscamera’s aan der woning hebben. Alle informatie is welkom en kan ons verder helpen met dit onderzoek. Eventuele bewakingsbeelden kunnen worden geupload via onze website. Hebt u andere informatie, bel ons dan op 0900 8844, of anoniem op 0800 7000.