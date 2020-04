Getuigen van straatroof gezocht

Onder bedreiging van een wapen werd een man woensdagavond rond 23.00 uur bedreigd op de Muziekdreef. De vijf gingen er met buit vandoor. De man schakelde de politie in, maar de straatrovers zijn nog niet gevonden.

De politie vraagt getuigen, en mensen die meer weten over deze straatroof, om contact op te nemen via 0900-8844, onderstaand tipformulier, of anoniem via 0800-7000.

Wees alert!

De politie is alert op straatroven en doet onderzoek. Er zijn de afgelopen twee maanden al dertien straatrovers aangehouden en we verwachten meer aanhoudingen. Ben je slachtoffer of getuige? onthoud het signalement en vluchtrichting van de dader(s) en bel meteen 112. Als je telefoon is gestolen, probeer dan met hulp van een omstander te bellen. Een aantal slachtoffers geeft aan een voorgevoel te hebben gehad. Voel je je onveilig? Zorg dat je in de buurt blijft van andere mensen.